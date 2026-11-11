11.11.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Deutschen Rentenversicherung

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Deutschen Rentenversicherung:

"Die neuen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung zeigen, wie wichtig es ist, das immer noch sehr solide Gebäude durch das Einziehen neuer Wände zukunftsfest zu machen. Die Baupläne dafür hat die Alterssicherungskommission im Juni vorgelegt. Zentrale Elemente sind eine neue kapitalgedeckte Säule innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, die Koppelung des Renteneintrittsalters an die künftige Lebenserwartung - und das Auslaufen der sogenannten Rente mit 63. Union wie SPD haben im Juni versprochen, die Empfehlungen der Rentenkommission als Ganzes umzusetzen. Inzwischen kann sich in der Koalition kaum noch jemand daran erinnern. An der Rente entscheidet sich aber, ob diese Regierung, ob dieses Land zu grundlegenden Reformen noch in der Lage ist. Weiteres Zuwarten ist keine Lösung."/DP/jha

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