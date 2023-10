Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Deutschland und der Hamas

DARMSTADT (dpa-AFX) - Das "Darmstädter Echo" zu Deutschland und der Hamas:

"Handlanger der Hamas und anderer nahöstlicher Banden zu bekämpfen, öffentliche Sympathiebekundungen für Schlächter mit allen rechtlichen Mitteln zu unterbinden, Jubelrufer zu ächten - das muss neben den zugesagten Waffenlieferungen an Israel der Beitrag der deutschen Regierung dazu sein, das hohl gewordene Mantra vom "Nie wieder" mit Inhalt zu füllen. So wie es beim Genozid-Krieg Russlands nicht bei 5000 Helmen für die Ukraine geblieben ist, so darf es nach dem Angriff auf Israel nicht dabei bleiben, dass auf dem Brandenburger Tor der Davidstern leuchtet."/yyzz/DP/men