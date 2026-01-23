Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Mercosur-Abstimmungsverhalten der Grünen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Mercosur-Abstimmungsverhalten der Grünen:

Den Initiatoren des Prüfantrags ging es ausschließlich um die Verhinderung des Abkommens. Es mag Argumente dafür geben, dass sich der EuGH über Mercosur beugt. Das hätte er aber auf Antrag Polens ohnehin getan. Warum also haben sich etliche Grüne auf dieses Pferd setzen lassen? Auf einen Gaul, den die EU-Agrarlobby als letzten Trumpf gegen Mercosur aus dem Stall gezerrt hat. Die Bauernfunktionäre können kaum fassen, dass ausgerechnet die Grünen ihnen diesen Last-Minute-Erfolg beschert haben. Und wie erklären uns die Grünen, dass sie mit den Europafeinden von ganz rechts gemeinsame Sache gemacht haben? Ermahnungen aus ihrem Munde in Richtung des Fraktionschefs der Christdemokraten, Manfred Weber, die demokratische Mitte nicht zu verlassen, haben sich damit erledigt. Kurz: Dümmer geht es nicht, und der Schaden ist enorm./yyzz/DP/mis