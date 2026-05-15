|
15.05.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu neuem Gebäudeenergiegesetz
DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu neuem Gebäudeenergiegesetz:
"Man muss das so klar sagen: Wer heute eine alte Gas- oder Ölheizung gegen eine neue tauscht, begibt sich auf einen höchst ungewissen Kostenpfad. Das führt schon die akute, von der Hormus-Blockade ausgelöste Energiekrise vor Augen. Hinzu kommen steigende Netzentgelte, eine aufwachsende CO2-Steuer - und die Biotreppe im Gesetz. Sie zwingt die Versorger, ihrem Gas und Öl stetig steigende Bioanteile beizumischen. Was das Ganze noch teurer macht. Es mag Ausnahmen geben, doch in den weitaus meisten Fällen gibt es heute Alternativen zu einer neuen Gas- oder Ölheizung, die nicht nur das Klima schonen, sondern zumindest auf lange Sicht auch den eigenen Geldbeutel. Wer dennoch auf fossile Brennstoffe setzt, der kann das nun wieder. Es ist die erneuerte Freiheit, im Heizungskeller das Falsche zu tun."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.