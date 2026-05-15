Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu neuem Gebäudeenergiegesetz

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu neuem Gebäudeenergiegesetz:

"Man muss das so klar sagen: Wer heute eine alte Gas- oder Ölheizung gegen eine neue tauscht, begibt sich auf einen höchst ungewissen Kostenpfad. Das führt schon die akute, von der Hormus-Blockade ausgelöste Energiekrise vor Augen. Hinzu kommen steigende Netzentgelte, eine aufwachsende CO2-Steuer - und die Biotreppe im Gesetz. Sie zwingt die Versorger, ihrem Gas und Öl stetig steigende Bioanteile beizumischen. Was das Ganze noch teurer macht. Es mag Ausnahmen geben, doch in den weitaus meisten Fällen gibt es heute Alternativen zu einer neuen Gas- oder Ölheizung, die nicht nur das Klima schonen, sondern zumindest auf lange Sicht auch den eigenen Geldbeutel. Wer dennoch auf fossile Brennstoffe setzt, der kann das nun wieder. Es ist die erneuerte Freiheit, im Heizungskeller das Falsche zu tun."/yyzz/DP/nas