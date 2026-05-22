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22.05.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu neuer Rentendebatte

DARMSTADT (dpa-AFX) - Das "Darmstädter Echo" zur neuen Rentendebatte:

"Dass in der Rentenkommission über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit gesprochen wird, darf niemanden überraschen. Das Renteneintrittsalter ist eine zentrale Stellschraube im System. Das gilt ebenso für das Rentenniveau. Die Koalition hat es - nach heftigem Ringen - im Herbst auf 48 Prozent festgezurrt. Die Kommission ist an diese Entscheidung allerdings nicht gebunden, sie kann Alternativen vorschlagen. Es ist viel zu früh, über die beiden jetzt nach außen gedrungenen Überlegungen zu urteilen. Zum einen ist der Diskussionsprozess offenbar noch im Gange. Zum anderen lässt sich über die soziale Ausgewogenheit des Gesamtkonzepts erst dann etwas sagen, wenn alles auf dem Tisch liegt. Lassen wir die Kommission ihre Arbeit machen."/yyzz/DP/men

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