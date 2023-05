Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Opels Personalpolitik

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo' zu Opels Personalpolitik:

"Die Stellantis-Tochter arbeitet endlich wieder profitabel, wichtige Modelle verkaufen sich gut. (...) Aber machen wir uns nichts vor: Der Stellenabbau insbesondere am Stammsitz in Rüsselsheim wird weitergehen. Auch wenn das der Autobauer noch nicht bestätigt. Stellantis-Chef Carlos Tavares hat sich als Kostenkiller einen Namen gemacht, dem er wohl auch in Zukunft gerecht werden wird. Natürlich bekommen das auch andere Stellantis-Marken zu spüren, aber das ist aus Sicht der Opelaner nur ein schwacher Trost."/zz/DP/he