05.11.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu US-Wahlen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu US-Wahlen:

"Die Amerikaner haben ihrem Präsidenten zwei dicke blaue Augen und ein paar rote Ohren verpasst. Dass diese "Midterms" für Donald Trump unangenehm werden könnten, war absehbar. Doch dieses Desaster kommt überraschend. Die Botschaft ist glasklar: Eine deutliche Mehrheit der Amerikaner würde Trump lieber heute als morgen die Kündigung ins Weiße Haus schicken. Allerdings werden die Amerikaner - und mit ihnen auch wir - diesen Präsidenten noch weitere zwei Jahre ertragen müssen, und das werden keine einfachen Jahre. Trotz einer demokratischen Mehrheit im Kongress hat Trump in der Außen- und Handelspolitik weitgehend freie Hand. Es steht zu befürchten, dass er sich nun in weitere internationale Abenteuer stürzt. Dieser Präsident kann weiterhin sehr viel Unheil anrichten. Er ist angezählt, aber nicht k.o."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen