|
26.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zum Wirtschaftswachstum
DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zum Wirtschaftswachstum:
"So schlecht sind die Chancen vieler deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt anscheinend doch nicht. Die vielen kleinen und mittelgroßen Champions geraten schnell aus dem Blick, weil alle auf die unbestritten großen Probleme der Autokonzerne starren. Wenn diese jetzt einigermaßen die Kurve kriegen, sieht es auch auf mittlere Sicht gar nicht so schlecht aus. Bleibt der Risikofaktor Bundesregierung. Nur wenn Schwarz-Rot seine Reformversprechen endlich erfüllt, hat der Stimmungswechsel in der Wirtschaft ein solides Fundament. Rentenreform, Pflegereform, Arbeitsmarktreform, Bürokratieabbau: Die Agenda ist geschrieben. Jetzt muss Schwarz-Rot die Kraft haben, sie umzusetzen. Vielleicht erleben Union und SPD dann sogar ihren eigenen Wachstumsmoment - in der Wählergunst."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.