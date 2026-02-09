|
09.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zur geplanten Mietrechtsreform
DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur geplanten Mietrechtsreform:
In etlichen deutschen Städten haben sich die Preise bei Neuvermietungen von 2010 bis 2024 im Schnitt verdoppelt. Für Millionen Menschen, die wegen eines Ortswechsels eine neue Bleibe suchen, ist das ruinös. Die Preisexplosion ist aber nicht nur ein Mieterproblem. Sie beeinträchtigt längst die Mobilität der arbeitenden Bevölkerung - und wird so zum negativen Standortfaktor. Schon deshalb muss die Politik gegensteuern. Sie muss der Gewinnmaximierung auf dem Mietwohnungsmarkt Grenzen setzen - mit Augenmaß, aber konsequent. Hubigs Reformkonzept ist kein Allheilmittel, aber ein Schritt in die richtige Richtung./yyzz/DP/mis
