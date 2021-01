Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Biden

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Biden:

"Der Anfang ist gemacht. In Washington hat sich die Demokratie vorbildlich behauptet. Sie wird es auch weiter tun müssen, denn Millionen gefährlich Enthemmter und Entfernter sind noch da. Auch deshalb sollte Europa das autokratische Experiment vor allem in seinem Osten nicht wiederholen. Sondern gemeinsam mit anderen darauf hoffen, dass Amerika sich jetzt wenigstens wieder auf den Weg zu sich selbst macht. Der routinierte Brückenbauer Biden ist der richtige Mann, um die USA nicht groß (das sind sie noch), sondern wieder heil werden zu lassen. So please - make America whole again."/yyzz/DP/nas