AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" kommentiert am Dienstag das Ringen um das EU-Budget für den Siebenjahreszeitraum von 2028 bis 2034:

"Die Niederlande müssten ab 2028 jeweils zwei Milliarden Euro zusätzlich beitragen. Es ist vollkommen richtig, dass unsere Regierung das nicht akzeptiert. (...) Unser Land überweist ebenso wie Deutschland, Österreich, Dänemark, Finnland und Schweden mehr an die EU, als es in Form von Subventionen zurückbekommt. Es ist daher nicht überraschend, dass Ministerpräsident Rob Jetten und Finanzminister Eelco Heinen diese Mitgliedstaaten im Widerstand gegen den von EU-Ratspräsident António Costa vorgelegten Haushaltsentwurf auf ihrer Seite wissen.

Mit seinem Vorschlag ignoriert Costa den Zeitgeist. Überall in Europa muss der Gürtel enger geschnallt werden, um Investitionen in die jahrelang vernachlässigte Verteidigung zu ermöglichen. Das führt zu schmerzhaften Entscheidungen, die sich negativ auf das Gesundheitswesen, die soziale Sicherheit und die Infrastruktur auswirken.

Es kann nicht sein, dass Geld für die Instandhaltung unserer Brücken und Straßen fehlt, während zusätzliche Milliarden nach Brüssel fließen und dort von EU-Beamten an andere Mitgliedstaaten für den Bau neuer Straßen überwiesen werden. Auch in Brüssel muss man sich nach der Decke strecken und Ansprüche an die Möglichkeiten anpassen. Andernfalls wird der Rückhalt für die Europäische Union weiter schwinden."/pau/DP/zb