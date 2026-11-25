AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" kommentiert am Mittwoch Berichte über eine Intensivierung der hybriden Kriegsführung Russlands gegen europäische Länder:

"In dem sogenannten hybriden Krieg, den Russland gegen Europa führt, ist von einem unaufhörlichen Strom von Sabotageaktionen, Cyberangriffen, Luftraumverletzungen und Mordkomplotten die Rede. Die Provokationen aus dem Kreml gehen immer weiter. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hält den Begriff hybrid inzwischen für viel zu milde. (...)

Die Aggressivität Russlands nimmt erschreckend zu, wie sich allein in der vergangenen Woche zeigte. Innerhalb von 24 Stunden schlugen vier Länder wegen hybrider Aktionen Alarm. (...) Das alles ist Teil einer Kreml-Kampagne, die darauf abzielt, die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben und Europa zu destabilisieren.

Rutte hat recht. Diese gefährlichen Aktionen weiterhin als hybrid zu bezeichnen, wird der harten Realität, mit der Europa konfrontiert ist, nicht gerecht. Rutte ließ allerdings offen, welchen Begriff er für zutreffend hält. Vielleicht sollte sich der Nato-Chef ein Beispiel am polnischen Außenminister nehmen, der kein Blatt vor den Mund nimmt und Russland unverblümt des Staatsterrorismus beschuldigt."/pau/DP/zb