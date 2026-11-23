AMSTERDAM (dpa-AFX) - Zum Scheitern der Weltklimakonferenz in Antalya heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung "de Volkskrant":

"Mit mehr als 93.0000 Teilnehmern und mehr als 45 Stunden Überziehung geht der UN-Klimagipfel in Antalya als der größte und längste in die Geschichte ein. Vor allem bewerteten viele Anwesende diese 31. Weltklimakonferenz als die "schlechteste aller Zeiten".

Auch in den Jahren 2000 und 2009 endeten Klimakonferenzen als Misserfolge. (...) Doch das Scheitern der Gipfel in Den Haag und Kopenhagen war jeweils vor allem das Ergebnis unglücklicher Verhandlungstaktiken. Hingegen ist das Schisma von Antalya Ausdruck struktureller Spannungen, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft haben - zwischen Ländern, die mit fossilen Brennstoffen Geld verdienen, und Ländern, die dafür die Rechnung bezahlen, sowohl an der Zapfsäule als auch in Form von Klimaschäden.

Die erste Gruppe will so lange wie möglich weitermachen wie bisher, die zweite will so schnell wie möglich aussteigen. Aber gleichzeitig Gas geben und bremsen ist keine glückliche Kombination. Dadurch kann ein Motor schon mal den Geist aufgeben. Genau das geschah am Sonntagmorgen in Antalya, als die Europäische Union urteilte, dass der in der Nacht vorgelegte Entwurf der Schlusserklärung "ein Rückschritt" für die Klimapolitik sei. Insbesondere die Tatsache, dass in dem Text nichts mehr über fossile Brennstoffe stand, konnte die EU nicht hinnehmen."/pau/DP/zb