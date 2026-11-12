Pressestimme/'de Volkskrant': US-Republikaner bleiben bei ihrem alten Kurs

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Zeitung "de Volkskrant" kommentiert am Donnerstag das Vorgehen der Republikaner nach ihrer Schlappe bei den US-Zwischenwahlen:

"Die Republikaner haben sich mit dem Lecken ihrer Wunden nicht viel Zeit gelassen. Die ersten Entscheidungen seit ihrer Wahlniederlage machen deutlich, wie der neue Kurs der amerikanischen Konservativen zu werden scheint, nämlich genau wie der alte Kurs.

US-Präsident Donald Trump gab den Ton vor, indem er Stephen Miller zu seinem neuen Stabschef im Weißen Haus ernannte. Miller, der 2016 vom Unruhestifter Stephen Bannon dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump vorgestellt worden war, gilt als Trumps dienstältester und loyalster Berater. Er ist verantwortlich für die härteste Leitlinie seiner beiden Präsidentschaften: die strikte Anti-Einwanderungspolitik. (...)

Am Dienstag folgte die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus. Sie wählte Jim Jordan zu ihrem neuen Vorsitzenden. (...) Jordan ist die fleischgewordene Polarisierung. Der ehemalige Wrestlingtrainer, dem mehrere Athleten vorgeworfen haben, bei sexuellem Missbrauch durch einen Mannschaftsarzt weggesehen zu haben, ist einer der treuesten Verbündeten Trumps im Kongress. (...)

Das Wahlergebnis der vergangenen Woche war wichtig, weil sich die Demokratie als stärker erwies als die antidemokratischen Tendenzen der derzeitigen Regierung. Aber das bedeutet nicht, dass sich das Land grundsätzlich verändert hat. Etwa 8 Prozent der Wähler stimmten anders ab als vor zwei Jahren. Das bedeutet aber auch, dass rund 92 Prozent genauso wie vorher abstimmten."/pau/DP/zb