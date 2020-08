Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Maskenpflicht an Schulen

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Maskenpflicht an Schulen:

"Eltern und Alleinerziehende wollen nach monatelangem, teils nervenaufreibendem Heimunterricht dringend wieder in einen geregelten Alltag zurückkehren. Also müssen die Kinder in die Schule - und zwar alle. Und wenn sie dafür dort einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen, dann ist das sicher mehr als lästig - aber durchaus verhältnismäßig. Allerdings sollte auch niemand Lehrerinnen oder Lehrern einen Strick daraus drehen, wenn Sie bei sommerlicher Hitze in schlecht oder gar nicht belüfteten Räumen ein Auge zudrücken und die Maskenpflicht auf eigene Faust kurzzeitig aufheben. Dass Schülerinnen und Schüler reihenweise kollabieren, kann schließlich auch niemand wollen."/be/DP/he