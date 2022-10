Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Preiskampf zwischen Mars, Edeka und Rewe

WEIDE (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Preiskampf zwischen Mars, Edeka und Rewe :

"Nach der Klopapier-, Nudeln- und Hefe-Krise während der ersten Coronawelle jetzt das: Wegen des Preiskampfs der Giganten Mars, Edeka und Rewe muss die Katze auf ihr geliebtes Sheba verzichten, und abends auf der Couch gibt es No-Name-Schoko-Erdnüsse statt M&M's. Menschen, die beispielsweise in der DDR aufgewachsen sind, können über solche Luxusprobleme nur lachen. Und dennoch führen uns die leeren Regale plastisch vor Augen, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg bis in unseren Alltag hinein hat und welche Marktmächte hinter den Fassaden unserer Shopping-Welt am Werk sind. Immerhin eine "leer"reiche Lektion."/yyzz/DP/nas