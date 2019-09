Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Protesten während der IAA in Frankfurt

WEIDEN (dpa-AFX) - 'Der neue Tag' zu Protesten während der IAA in Frankfurt

Dieser Sonntag ist eine Abstimmung mit den Füßen für das Automobil", erklärt trotz rund 15 000 Demonstranten gegen die IAA ausgerechnet der scheidende VDA-Präsident Bernhard Mattes. Ein Auslaufmodell, das in der Automobilbranche keiner mehr haben will. Nicht etwa, weil er dem Klimaschutz zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hätte: Die Autobosse vermissen einen starken, in der Politik vernetzten VDA-Chef, der ihre ewige Gestrigkeit und Diesel-Gaunerei deckt. EU-Kommissar Günther Oettinger steht in den Startlöchern, um den Old-School-Autonarren beizustehen. (...) Dabei gibt es kaum ein Thema, für das die angekündigten Innovationen wichtiger wären als Mobilität. (...) Stattdessen scharen sich Mattes und Freunde in Halle 4 mit leuchtenden Augen um den neuen BMW X6. (...) Nichts gegen große Kinderaugen und kleine Männerträume - aber die Zukunft des Standorts Deutschland, der Lebensqualität und des Klimas sollte dann doch eine Sache für Erwachsene sein./zz/DP/zb