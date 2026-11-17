WIEN (dpa-AFX) - Zu den jüngsten US-Bemühungen zu einer Befriedung der Ukraine schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

"Diese imperialistische Ideologie Russlands führte vor vier Jahren zum Überfall auf die Ukraine, mit mittlerweile fast einer halben Million toter russischer Soldaten. Putins Armee steckt trotzdem im Donbass fest. Deshalb versucht der Kreml jetzt das, was auf dem Schlachtfeld nicht erreicht werden konnte, durch Verhandlungen mit dem Westen zu erzwingen. Im Zuge der diplomatischen Anstrengungen sollte der Westen gespalten, und durch die Sehnsucht nach Frieden die öffentliche Unterstützung für die kostspielige Ukrainehilfe untergraben werden.

Der vorgetäuschte Friedenswille Putins gekoppelt mit seinen unveränderten Maximalforderungen darf den Westen nicht irreführen. Statt Friedensgespräche sollte zuerst der Westen das überfallene Land mehr als bisher militärisch unterstützen und die Sanktionen gegenüber dem Aggressor lückenlos gestalten. Erst dann könnten Bedingungen für einen Waffenstillstand und für einen solchen Friedensschluss geschafft werden, der nicht mit der Kapitulation des überfallenen Landes gleichbedeutend wäre."/oe/DP/zb