09.09.2026 19:08:38

Pressestimme: 'Die Glocke' zu Ausweis-App 'd-you'

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Ausweis-App "d-you":

"Die am Mittwoch vorgestellte App 'd-you' soll es den Bürgern ab 2027 ermöglichen, ihr Smartphone als digitale Brieftasche (Eudi-Wallet) zu nutzen. Zuerst soll der Personalausweis digital verfügbar sein, nach und nach können Führerschein, Reisepass, Zeugnisse und andere Dokumente folgen. Wenn die Anwendung im Alltag tatsächlich funktioniert, wenn sie Datenschutz, Transparenz und Freiwilligkeit garantiert, ist sie eine absolute Bereicherung und ein großer Schritt nach vorn. Die Schaffung einer digitalen Identität ist Wildbergers Prestigeprojekt. Doch auch einer einheitlichen digitalen Verwaltung (Deutschland-Stack) und dem Glasfaserausbau für ein schnelleres Internet hat er sich verschrieben. Ist er erfolgreich, profitieren wir alle."/yyzz/DP/stw

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