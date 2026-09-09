Pressestimme: 'Die Glocke' zu Ausweis-App 'd-you'

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Ausweis-App "d-you":

"Die am Mittwoch vorgestellte App 'd-you' soll es den Bürgern ab 2027 ermöglichen, ihr Smartphone als digitale Brieftasche (Eudi-Wallet) zu nutzen. Zuerst soll der Personalausweis digital verfügbar sein, nach und nach können Führerschein, Reisepass, Zeugnisse und andere Dokumente folgen. Wenn die Anwendung im Alltag tatsächlich funktioniert, wenn sie Datenschutz , Transparenz und Freiwilligkeit garantiert, ist sie eine absolute Bereicherung und ein großer Schritt nach vorn. Die Schaffung einer digitalen Identität ist Wildbergers Prestigeprojekt. Doch auch einer einheitlichen digitalen Verwaltung (Deutschland-Stack) und dem Glasfaserausbau für ein schnelleres Internet hat er sich verschrieben. Ist er erfolgreich, profitieren wir alle."/yyzz/DP/stw