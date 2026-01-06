Pressestimme: 'Die Glocke' zu Bezahlen mit Bargeld

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Bezahlen mit Bargeld :

"Die Akzeptanz von Bargeld zurückzufahren, wie es in Deutschland vielerorts geschieht, ist ein Fehler - Verbraucherschützer beklagen die Entwicklung zurecht. Wenn Fahrscheine am Bahnhof mit Plastikgeld bezahlt werden können, Parktickets über eine App und Einkäufe im Supermarkt am Bezahlterminal zum Selber-Scannen, spiegelt das zwar eine gewisse Modernität wider - schließt aber jene aus, die mit dem technologischen Wandel nicht schritthalten können. Für manche Gruppen bedeuten Banknoten im Portemonnaie gesellschaftliche Teilhabe: Obdachlose verfügen meist über kein Konto bei der Bank, Ältere fremdeln häufig mit digitalen Zahlmethoden und setzen auf das vertraute Bargeld - wenn es denn überhaupt einen Bankautomaten am Wohnort gibt. Und für Kinder wird der Wert des Geldes durch den Umgang mit barer Münze erst greifbar."/DP/jha