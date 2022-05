Pressestimme: 'Die Glocke' zu Bundestag/9-Euro-Ticket

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Bundestag/9-Euro-Ticket:

"Zwar funktioniert ÖPNV in Ballungsgebieten und größeren Städten ganz passabel, für ländlich geprägte Regionen bleibt der Umstieg auf Bus und Bahn aber meist ein schöner Wunschtraum: Liegt der Wohn- und Arbeitsort nicht zufällig an einer gut getakteten Bus- oder Bahnlinie, entspricht das Angebot in den seltensten Fällen den individuellen Mobilitätsbedürfnissen. Beim Abwägen zwischen Kosten, Zeitaufwand und Nutzen hat es der ÖPNV in einer starren Form einfach schwer. Der öffentliche Personennahverkehr muss attraktiver werden, durch bessere, flexible Angebote und vor allem durch dauerhaft günstige Tickets."/yyzz/DP/he