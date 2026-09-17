Pressestimme: 'Die Glocke' zu CDU-Ministerpräsidenten/Kanzler Merz

OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zu CDU-Ministerpräsidenten/Kanzler Merz:

"Man darf aber gespannt sein, wie lange der Frieden hält. Schneidet die CDU am Wochenende schwach ab, wird das Murren über Merz unweigerlich wieder anschwellen. Mit einem Personalwechsel würden jedoch die Probleme nicht gelöst, mit denen sich Kanzler und Regierung derzeit herumplagen müssen - von den Spritpreisen bis zur Rentenreform. Jeder Merz-Nachfolger begäbe sich also in die Gefahr, in kurzer Zeit selbst in den Mühlen der Bundespolitik zerrieben zu werden. Für einen populären Ministerpräsidenten wie Hendrik Wüst (NRW) keine verlockende Aussicht. Lieber Merz im Fadenkreuz der Kritik belassen als selbst zur Zielscheibe werden - auch der Gedanke kann hinter dem Solidaritätszeichen stehen."/yyzz/DP/men