|
17.09.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Die Glocke' zu CDU-Ministerpräsidenten/Kanzler Merz
OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zu CDU-Ministerpräsidenten/Kanzler Merz:
"Man darf aber gespannt sein, wie lange der Frieden hält. Schneidet die CDU am Wochenende schwach ab, wird das Murren über Merz unweigerlich wieder anschwellen. Mit einem Personalwechsel würden jedoch die Probleme nicht gelöst, mit denen sich Kanzler und Regierung derzeit herumplagen müssen - von den Spritpreisen bis zur Rentenreform. Jeder Merz-Nachfolger begäbe sich also in die Gefahr, in kurzer Zeit selbst in den Mühlen der Bundespolitik zerrieben zu werden. Für einen populären Ministerpräsidenten wie Hendrik Wüst (NRW) keine verlockende Aussicht. Lieber Merz im Fadenkreuz der Kritik belassen als selbst zur Zielscheibe werden - auch der Gedanke kann hinter dem Solidaritätszeichen stehen."/yyzz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.