Pressestimme: 'Die Glocke' zu Corona-Politik

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Corona-Politik:

"Die Politik gibt vor - ausbaden dürfen es Eltern, Schüler und Lehrer. Das Verfahren ist altbekannt, es wiederholt sich regelmäßig. Diesmal geht es um die Umstellung des Corona-Testverfahrens an den Grundschulen. Die entsprechende Dienstmail wurde nach 22 Uhr an die Schulleiter geschickt - mit Geltung zum nächsten Schultag. Wen wundert es bei solchen ärgerlichen Hauruck-Maßnahmen, dass an den Schulen weiße Fahnen gehisst werden?(...) Doch gilt es, eine Balance, eine Gerechtigkeit im Umgang miteinander zu halten. Und da zeigt sich seit geraumer Zeit ein Ungleichgewicht. So braucht die Politik Monate, um die Installation von Luftfiltern an Schulen zu beschließen. Auf der anderen Seite jedoch werden über Nacht Entscheidungen getroffen, die nicht zu Ende gedacht sind. Die Liste lässt sich leicht fortsetzen, Stichwort: Die unkommentierte Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate. Die Politik ist aufgerufen, die Bürger und ihre Belange Ernst zu nehmen - damit die Bürger die Politik Ernst nehmen."/yyzz/DP/he