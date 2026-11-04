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04.11.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Cyberattacke auf Supermärkte
OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Cyberattacke auf Supermärkte
Der Weckruf wurde fahrlässigerweise nicht ernst genommen: Vor drei Wochen legten Cyberattacken Kühlschränke in französischen Supermärkten lahm. Nun ist es wieder zu einem Vorfall gekommen. (...) Für die Kunden ist der ganze Vorgang ärgerlich, standen sie doch vor leergeräumten Kühltheken. Erneut müssen tonnenweise Lebensmittel vernichtet werden. Auf die nationalen Sicherheitsbehörden kommt einiges an Arbeit zu: Wer ist für die Attacke verantwortlich? War es ein Erpresser, hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt - oder steckt womöglich ein staatlicher Akteur hinter der Sabotage, der mit seinen Aktionen Unsicherheit schüren will? In jedem Fall wird deutlich, wie wichtig Schutz vor digitalen Angriffen ist. Jeder muss sich darauf einstellen und mögliche Einfallstore absichern. Es ist ernst./yyzz/DP/zb
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