Pressestimme: 'Die Glocke' zu Debatte über Atomwaffen

OELDE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Die Glocke" zur Debatte über Atomwaffen:

"Schon bei der konventionellen Rüstung funktioniert die Zusammenarbeit der EU-Staaten kaum. Nationale Interessen bremsen immer wieder gemeinsame Beschaffungs- und Entwicklungsprojekte aus. Ein Beispiel dafür ist das FCAS-Luftkampfsystem von Deutschland, Frankreich und Spanien - derzeit liegt das Projekt wegen Streitigkeiten auf Eis. Dabei ist angesichts der Bedrohung durch Russland schnelles Handeln nötig. (.) Statt nicht zielführende Debatten über einen gemeinsamen Atom-Schutzschirm zu führen, sollten sich die Europäer darauf konzentrieren, ihre gemeinsame konventionelle Rüstung endlich effizienter zu gestalten."/yyzz/DP/men