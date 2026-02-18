|
18.02.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Debatte über Atomwaffen
OELDE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Die Glocke" zur Debatte über Atomwaffen:
"Schon bei der konventionellen Rüstung funktioniert die Zusammenarbeit der EU-Staaten kaum. Nationale Interessen bremsen immer wieder gemeinsame Beschaffungs- und Entwicklungsprojekte aus. Ein Beispiel dafür ist das FCAS-Luftkampfsystem von Deutschland, Frankreich und Spanien - derzeit liegt das Projekt wegen Streitigkeiten auf Eis. Dabei ist angesichts der Bedrohung durch Russland schnelles Handeln nötig. (.) Statt nicht zielführende Debatten über einen gemeinsamen Atom-Schutzschirm zu führen, sollten sich die Europäer darauf konzentrieren, ihre gemeinsame konventionelle Rüstung endlich effizienter zu gestalten."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.