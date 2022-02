Pressestimme: 'Die Glocke' zu Demokratieindex

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Demokratieindex:

"Wer der chinesischen Herausforderung begegnen will, muss die Demokratie stärken und zum erstrebenswerten Gegenmodell machen. Das aber setzt voraus, ein demokratisches Gemeinwesen nicht für selbstverständlich zu halten. Es ist ein zerbrechliches Gebilde, das auf engagierte Bürger, auf Verteidiger angewiesen ist. "Demokratie braucht Demokraten", wusste schon der Weimarer Reichspräsident Friedrich Ebert. In Zeiten, in denen die Demokratie unter Druck gerät und einige an ihr zweifeln, ist es gut, sich an diese mahnenden Worte zu erinnern."