Pressestimme: 'Die Glocke' zu E-Autos/staatliche Förderung

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu E-Autos/staatliche Förderung:

"Das neue Auto ist bestellt. Die Vorfreude ist groß. Wären da nicht die langen Lieferzeiten. Für Käufer von Fahrzeugen mit Elektroantrieb könnten die teuer werden. Es droht der Verlust staatlicher Fördergelder in Höhe mehrerer tausend Euro, wenn der Wagen nicht in diesem Jahr zugelassen wird. Die Ampel-Koalition, die diese Subventionierung der Vorgängerregierung nur bis Jahresende unverändert fortführen will, muss jetzt Flexibilität beweisen. Sie muss, wie vom ADAC gefordert, eine Chance zur Reservierung der Fördersumme einräumen. Käufer von Elektroautos dürfen nicht unverschuldet benachteiligt werden."/yyzz/DP/he