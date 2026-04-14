Pressestimme: 'Die Glocke' zu Entlastungspaket der Bundesregierung

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Entlastungspaket der Bundesregierung:

"Die Koalition holt eine miserable Lösung der fast vergessenen Ampel wieder aus der Mottenkiste. 2022 sollten mit einem Inflationsausgleich die Härten der Corona-Pandemie abgemildert werden. Der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) kanzelte das Paket im Fernsehinterview zu Recht mit deutlichen Worten ab: "Das ist kein Konzept, das ist Flickwerk." Heute winkt Merz den Kompromiss durch. Ein Offenbarungseid eines mut- und ratlosen Regierungschefs. Denn auch heute gilt: Wo sollen die Betriebe die Entlastungsprämie angesichts einer darniederliegenden Wirtschaft hernehmen? (.) Die Benzinsteuersenkung ist ebenfalls die falsche Antwort auf die Krise. Der Rabatt verteilt die Kosten nur um."/DP/jha