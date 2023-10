Pressestimme: 'Die Glocke' zu Haltung Fridays for Future zum Nahostkrieg

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Haltung Fridays for Future zum Nahostkrieg:

"Die Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg und ihre Mitstreiter hatten sich mit ihrem Engagement für den Umweltschutz durchaus Verdienste erworben. Wer aber von Politikern und Entscheidern zu Recht ein ethisches und reflektiertes Handeln einfordert, der muss es auch selbst an den Tag legen. Diesen Anspruch haben die Aktivisten nun allerdings selbst gründlich verfehlt, indem sie mit ihren einseitigen antisemitischen Beiträgen weiteren Judenhass in den sozialen Medien schüren. Zudem haben sie dadurch ihrem eigentlichen Anliegen - dem Klimaschutz - geschadet. Positiv ist allein die Distanzierung der deutschen Fridays-for-Future-Gruppe, die sich gründlich überlegen sollte, ob sie in Zukunft noch unter dem Dach dieser Bewegung weitermachen möchte."/zz/DP/he