Pressestimme: 'Die Glocke' zu Konjunkturaussichten

OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zu den Konjunkturaussichten in Deutschland:

"Die Abkehr von einer kurzatmigen, dirigistischen Wirtschaftspolitik voller Verbote und Vorgaben begründen Erwartungen der Wirtschaft auf echte Veränderungen. Endlich tut sich etwas, es geht in die richtige Richtung. (.) Wir haben es fast vergessen: Deutschland ist ein Land voller Tatendrang. Gut ausgebildete, fleißige Mitarbeiter bilden die Grundlage für den Erfolg kleiner und großer, vielfach weltbekannter Unternehmen. Darauf gilt es nun aufzubauen und in die Zukunft zu gehen. Mit diesem Optimismus kann die heimische Wirtschaft wieder Mut fassen und in den Fortschritt investieren."/yyzz/DP/men