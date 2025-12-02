|
02.12.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Krankenkassen-Klage/Bürgergeldbezieher
OLDENBURG (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Krankenkassen-Klage/Bürgergeldbezieher:
"Wenn eine staatliche Aufgabe aus Beitragsgeldern bezahlt wird, hat das gravierende Auswirkungen. Denn in der Folge werden gesetzlich versicherte Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen überproportional stark beansprucht, während in der Regel Privatversicherte wie etwa Beamte sich an den Gesundheitskosten der Bürgergeldbezieher gar nicht beteiligen. Das ist unsolidarisch und deshalb kritikwürdig. Die derzeitige staatliche Unterfinanzierung ist mit dafür verantwortlich, dass die Krankenkassenbeiträge nur eine Richtung kennen: nach oben. Das aber belastet nicht nur die Beitragszahler, sondern auch die ohnehin unter Druck stehenden Unternehmen. (.) Der Bund muss endlich einen höheren Bundeszuschuss aus Steuermitteln gewähren."/yyzz/DP/nas
