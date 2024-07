Pressestimme: 'Die Glocke' zu Netanjahus Besuch in den USA

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Netanjahus Besuch in den USA:

"Dass Netanjahu offenbar ein Geiselabkommen verzögert, obwohl israelische Verteidigungs- und Geheimdienstbeamte ihm zu einem Abschluss geraten haben, ist verantwortungslos. Er nimmt damit den Tod vieler Menschen bewusst in Kauf. Und es zeugt vom Realitätsverlust des Premiers, seine Kritiker pauschal als Verbündete der Hamas und des iranischen Regimes zu verunglimpfen. So richtig der entschlossene Kampf gegen die Hamas nach dem Massaker vom 7. Oktober war, so notwendig ist es jetzt, den Krieg im Gaza-Streifen so schnell wie möglich auf dem Verhandlungsweg zu beenden."/yyzz/DP/ngu