Pressestimme: 'Die Glocke' zu Russlands Präsident Wladimir Putin

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke' zu Russlands Präsident Wladimir Putin :

"Am Dienstag ist Wladimir Putin mit reichlich militärischem und religiösem Pomp vereidigt worden. Heute präsentiert der Kremlherrscher in der Parade zum Sieg im Zweiten Weltkrieg sein Waffenarsenal. Bilder, die zeigen sollen: Ich, Putin, sitze fester im Sattel als je zuvor und Russland ist zu stark, als dass es besiegt werden könnte. Leider scheint es nicht nur ein Wunschbild zu sein, das da inszeniert wird. Russland trotzt den westlichen Sanktionen, produziert auf Hochtouren Rüstungsgüter und vermeldet zuletzt wieder Erfolge an der Front in der Ukraine. Die Opposition ist weitgehend zum Verstummen gebracht worden, die Russen - beeinflusst durch die einseitige Medienberichterstattung - stehen vermutlich tatsächlich mehrheitlich hinter ihrem Präsidenten. Zudem kann sich Putin des Rückhalts der orthodoxen Kirche sicher sein."/yyzz/DP/he