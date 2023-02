Pressestimme: 'Die Glocke' zu Sparkassen/Inflationsbekämpfung

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Sparkassen/Inflationsbekämpfung:

"Besonders hart trifft der Kaufkraftverlust durch den Preisauftrieb alle Menschen mit geringen Einkommen: Alleinverdiener oder Rentner. Auf 110 Euro im Monat beziffern die Sparkassen ihre finanzielle Einbuße. Die Entwicklung ist darum so dramatisch, weil gerade einfachster Lebensstandard ohne Schnickschnack durch die Inflation extrem teuer geworden ist. Die Forderung der Sparkassen ist darum richtig: Die Zinsen müssen weiter steigen, um so der massiven Inflation Herr zu werden. Gleichzeitig appellieren die Sparkassen aber auch an den Realitätssinn ihrer Kunden. Mancher Wunsch nach den eigenen vier Wänden war in der Vergangenheit wohl einfach zu groß. Eine Nummer kleiner und mit weniger Extras ist das Eigenheim umso gemütlicher. Angesichts sinkender Preise kann der Traum vom eigenen Haus mit ein wenig Geduld vielleicht doch Wirklichkeit werden."/zz/DP/he