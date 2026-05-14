14.05.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Die Glocke' zu strengeren Strafen für Einsatz von K.o.-Tropfen

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu strengeren Strafen für Einsatz von K.o.-Tropfen:

"Den perfiden Einsatz von betäubenden Substanzen, die Opfer wehrlos machen, härter zu bestrafen, scheint zunächst ein weiterer Baustein zu sein, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Allerdings wird sich durch ein solches Gesetz die Situation für die Opfer kaum verbessern. Das Problem ist, dass K.o.-Tropfen zum Bewusstseinsverlust führen. Wenn die Opfer wieder zu sich kommen, haben sie häufig massive Erinnerungslücken. Zudem sind die Substanzen nur wenige Stunden im Körper nachweisbar. All das macht die rechtliche Verfolgung und Sanktionierung eines sexuellen Übergriffs nach Gabe von K.o.-Tropfen schwierig. Viele Opfer zeigen die Tat auch gar nicht an, etwa weil sie aufgrund des zeitweiligen Gedächtnisverlusts keine belastbare Aussage machen können."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen