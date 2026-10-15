15.10.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Die Glocke' zu Tabak- und Zuckersteuer

OELDE (dpa-AFX) - Die "Glocke" zu Tabak- und Zuckersteuer:

"Keine Frage: Rauchen und übermäßiger Zuckerkonsum sind schädlich für die Gesundheit. Das weiß jeder Erwachsene - und raucht oder trinkt dennoch so, wie es ihm beliebt. Der Staat sollte aufhören, mündige Bürger wie kleine Kinder zu behandeln. Sie benötigen keine Nanny, keinen Aufpasser. Gleichzeitig ist es dreist, den Schutz der Bevölkerung als Begründung vorzuschieben. (...) Tatsächlich geht es dem Staat einzig und allein um die Einnahmen. Das Finanzministerium ist unter Minister Lars Klingbeil (SPD) zu einer Steuererhöhungs- und Steuererfindungsbehörde geworden. Dabei hat Deutschland kein Einnahmeproblem. Die Staatsquote liegt bei historisch einmaligen 52 Prozent und muss dringend reduziert werden. Es ist paradox: Der Staat ist da stark, wo er sich zurückhalten sollte - im Alltag der Menschen. Da wo er stark sein sollte, ist er schwach - in der inneren Sicherheit, der Verteidigungsfähigkeit."/yyzz/DP/men

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
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