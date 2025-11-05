05.11.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Die Glocke' zu Ukrainern auf Arbeitsmarkt

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Ukrainern auf Arbeitsmarkt:

"Die Integration von Ukrainern auf dem deutschen Arbeitsmarkt braucht Zeit, aber sie gelingt zunehmend. Dieses erfreuliche Fazit lässt sich mit Blick auf eine aktuelle Studie ziehen. (.) Generell wird in anderen Ländern stärker auf eine schnelle Arbeitsmarktintegration gedrängt, während in Deutschland zunächst Sprach- und Integrationskurse Vorrang haben und es hohe Hürden bei der Anerkennung von Qualifikationen gibt. Das dürften Gründe sein, warum die Bundesrepublik bei Ukrainern auf eine (noch) geringere Beschäftigungsquote kommt. Aber immerhin stimmt die Richtung. Und der deutsche Weg hat auch einiges für sich. Frühzeitig gute Sprachkenntnisse zu erwerben, erleichtert den Kontakt zu Einheimischen und ebnet den Weg auf dem Arbeitsmarkt. Wer gut Deutsch spricht, hat den Schlüssel zur Integration in der Hand."/yyzz/DP/stw

