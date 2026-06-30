Pressestimme: 'Die Glocke' zu wachsenden Investitionsausgaben des Staates

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu wachsenden Investitionsausgaben des Staates:

"Besonders viel Geld wird in die Ausstattung der Bundeswehr gesteckt. Das ist angesichts der Weltlage richtig und wichtig.

Skepsis ist dennoch angezeigt: Den Beweis dafür liefert das in weiten Teilen zweckentfremdete Sondervermögen. Ein Großteil der Milliarden dient zum Stopfen von Haushaltslöchern.

Überlebenswichtig für den Standort sind die privaten Investitionen der Unternehmen - sie übersteigen die staatlichen Ausgaben um ein Vielfaches. Aktuell fließen die Mittel der Betriebe jedoch hauptsächlich ins Ausland. Es gilt Ludwig Erhards Leitsatz: "Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie." Das mit dem Unternehmertum verbundene Risiko muss wieder anerkannt und wertgeschätzt werden."/yyzz/DP/nas