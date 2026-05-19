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19.05.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zivilschutz
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Zivilschutz:
"Lange hatte Deutschland das Thema schleifen lassen, hatten sich Politik, Behörden und Bevölkerung behaglich in dem Glauben eingerichtet, es werde nach dem Zerfall des Ostblocks schon zu keinem Krieg mehr kommen. Nur um seit einigen Jahren erkennen zu müssen, dass die Welt - leider - eine andere und das schlimmstmögliche Szenario zumindest denkbar ist. Dass für einen solchen Fall nicht nur das Militär gewappnet sein sollte, liegt auf der Hand. Ebenso, dass in Sachen Bevölkerungsschutz noch vieles Stückwerk ist."/yyzz/DP/he
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