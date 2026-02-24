|
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zuckersteuer/CDU
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Zuckersteuer/CDU:
"Warum die Christdemokraten eine gestaffelte Besteuerung stark zuckerhaltiger Getränke - und vor allem darum geht es - ablehnen, ist absolut unverständlich. In zahlreichen Ländern, darunter Großbritannien, zeigt sich, dass durch eine solche Maßnahme der Zuckerkonsum vor allem junger Menschen gesenkt werden kann. Selbstverständlich sind dadurch Gesundheitsprobleme wie Übergewicht oder Diabetes nicht aus der Welt geschafft - wie man sich gesund ernährt, muss Kindern und Jugendlichen etwa auch im Schulunterricht nahegebracht werden. Doch wenn Limonaden und Fruchtsaftgetränke - die faktisch oft Zuckerwasser sind - verteuert und/oder die Hersteller zur Verringerung des süßen Anteils bewogen werden, tritt nachweislich eine lenkende Wirkung ein."/DP/jha
