17.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zusammenarbeit EVP/AfD

OELDE (dpa-AFX) - Die "Die Glocke" zur Zusammenarbeit EVP/AfD:

"Ja, die Union in Person von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kann zurecht darauf verweisen, dass deutsche Grünen-Abgeordnete wie Vertreter rechter Parteien dafür stimmten, das Mercosur-Abkommen überprüfen zu lassen. Doch zum einen macht das das mutmaßliche Fehlverhalten der eigenen Leute nicht besser. Zum anderen hat es eine andere Qualität, ob "nur" das Abstimmungsverhalten gleich ist - oder ob gemeinsam an einem Gesetzentwurf gearbeitet wird. Und das auch noch, wie ein Chateintrag nahelegt, auf "hervorragende" Weise."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen