Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zusammenarbeit EVP/AfD

OELDE (dpa-AFX) - Die "Die Glocke" zur Zusammenarbeit EVP/AfD:

"Ja, die Union in Person von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kann zurecht darauf verweisen, dass deutsche Grünen-Abgeordnete wie Vertreter rechter Parteien dafür stimmten, das Mercosur-Abkommen überprüfen zu lassen. Doch zum einen macht das das mutmaßliche Fehlverhalten der eigenen Leute nicht besser. Zum anderen hat es eine andere Qualität, ob "nur" das Abstimmungsverhalten gleich ist - oder ob gemeinsam an einem Gesetzentwurf gearbeitet wird. Und das auch noch, wie ein Chateintrag nahelegt, auf "hervorragende" Weise."/yyzz/DP/men