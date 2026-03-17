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17.03.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zusammenarbeit EVP/AfD
OELDE (dpa-AFX) - Die "Die Glocke" zur Zusammenarbeit EVP/AfD:
"Ja, die Union in Person von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kann zurecht darauf verweisen, dass deutsche Grünen-Abgeordnete wie Vertreter rechter Parteien dafür stimmten, das Mercosur-Abkommen überprüfen zu lassen. Doch zum einen macht das das mutmaßliche Fehlverhalten der eigenen Leute nicht besser. Zum anderen hat es eine andere Qualität, ob "nur" das Abstimmungsverhalten gleich ist - oder ob gemeinsam an einem Gesetzentwurf gearbeitet wird. Und das auch noch, wie ein Chateintrag nahelegt, auf "hervorragende" Weise."/yyzz/DP/men
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