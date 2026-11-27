OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Aktionstag Black Friday:

Tatsächlich ein Schnäppchen machen kann, wer die Reize der Werbung ausblendet und seinen Verstand einsetzt: Verbraucherschützer raten nicht ohne Grund dazu, vor einer teuren Anschaffung die Preisverläufe in Vergleichsportalen über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Denn häufig werden grell beworbene Traumangebote durch vorher künstlich angehobene unverbindliche Preisempfehlungen geschönt. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich der gigantische Nachlass als ganz normaler Marktpreis. Und nun? Ruhig Blut. Durchatmen. Denn oft genug liegen Dinge im Warenkorb der Shopping-Portale, die weder geplant noch nötig sind. Bezahlt mit Geld, das für Wichtigeres besser angelegt wäre. Oder beim Einzelhändler vor Ort ausgegeben werden kann

- mit fachkundiger Beratung und mehr Zeit zum Stöbern, Anfassen und

Ausprobieren./yyzz/DP/mis