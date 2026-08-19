19.08.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Die Glocke' zum Technologiezentrum für Drohnensicherheit

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Technologiezentrum für Drohnensicherheit:

"Vier Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs ist jetzt ein Zentrum für Drohnensicherheit eröffnet worden. Zehn Millionen Euro fließen in den Ausbau der Einrichtung, 40 Mitarbeiter sollen dort an der Weiterentwicklung der Sicherheitsarchitektur forschen. Angesichts der Anforderungen moderner Kriegsführung ist das viel zu wenig. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist ein Drohnenkrieg. Diese preiswert herzustellenden Waffen werden in Massen eingesetzt. Experten sind sich einig: Wenn der Feind Fluggeräte nutzt, die nur wenige tausend Euro pro Stück kosten, dann müssen sie mit Mitteln bekämpft werden, die noch günstiger sind. (...) Die US-amerikanischen F-35-Jets, die für 10 Milliarden Euro angeschafft werden, mögen wichtig sein für die Aufrechterhaltung eines nuklearen Schutzschirms. Im Alltag des Drohnenkrieges sind sie nutzlos. Gefragt ist gerade bei der Beschaffung höchste Effizienz. Weg mit teuren Prestigeprojekten und lähmender Bürokratie. Deutschland muss dringend umsteuern - um im Wettlauf eine Chance zu haben."/yyzz/DP/he

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