Pressestimme: 'Die Glocke' zur China-Reise des Bundeskanzlers

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur China-Reise des Bundeskanzlers:

Dennoch ist das mächtige Reich der Mitte ein Akteur, auf den Deutschland nicht verzichten kann, wenn es auf bestimmten Feldern Fortschritte erzielen will. (.) Vor allem hat kein anderes Land so viel Einfluss auf Russland wie China. Auf Initiative von Scholz wirkte Peking bereits einmal mäßigend auf den Kreml ein, als man dort mit dem Einsatz von Nuklearwaffen drohte. Um eine weitere Eskalation in der Ukraine zu vermeiden und Möglichkeiten für Waffenstillstandsverhandlungen auszuloten, ist ein guter Draht zur asiatischen Großmacht unentbehrlich. Scholz' China-Reise ist daher bestens investierte Zeit./nme/DP/mis