|
03.03.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Die Glocke' zur Deutschen Bahn/Evelyn Palla
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Deutschen Bahn/Evelyn Palla:
"Es ist eine Herkulesaufgabe, die Bahnchefin Evelyn Palla auf sich genommen hat. (.) Ihre Ambitionen wirken ernsthaft, ihr Handeln konsequent. Kritikern, die der Südtirolerin zum Amtsantritt im Oktober vergangenen Jahres zu große Freundlichkeit sowie mangelnde Kompetenz unterstellten, hat sie schon kurz nach Amtsantritt den Wind aus den Segeln genommen. Palla verkleinerte die Führungsriege des Staatskonzerns kurzerhand deutlich und verlagerte die Kompetenzen in die Regionen. Auch der Tarifkonflikt mit den Lokführern wurde erst vor wenigen Tagen ganz überraschend und ohne große Aufregung in aller Ruhe abgeräumt."/yyzz/DP/nas
