Pressestimme: 'Die Glocke' zur Entwicklung der Spritpreise

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Entwicklung der Spritpreise:

"Kaum jemand, den beim Blick auf die Preistafeln an den Tankstellen nicht das blanke Entsetzen packt. Weit mehr als zwei Euro kosten Diesel und Superbenzin - jeden Tag wird der Liter noch ein paar Cent teurer. Da kocht des Volkes Seele in der Autofahrernation Deutschland. Das Aufregerthema weiß so mancher Politiker für sich zu nutzen: Einen Preisdeckel fordern die einen, Tankrabatte die anderen. Steuergeschenke dieser Art sind eine schlechte Idee. Der Staat ist keine Vollkaskoversicherung für individuelle Lebensrisiken, diese Erwartungshaltung darf er nicht nähren. Aber ja, er kann reagieren, er muss es sogar: Energie ist generell zu teuer, Wohnen für viele Mieter unbezahlbar, Steuern und Abgaben zehren einen Gutteil der Einkommen und Ersparnisse auf. Diese Belastungen muss die Politik mindern - steigt die Kaufkraft, schmerzen Preiserhöhungen bei kommenden Kriegen und Krisen nicht so arg wie jetzt."/yyzz/DP/stw

