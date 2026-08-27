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27.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Die Glocke' zur Zuckersteuer
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Zuckersteuer:
So richtig im Grundsatz die Einführung einer Zuckersteuer auch ist, sie muss ihre Grenzen haben und klar definierten Zwecken dienen. Sonst entsteht beim Bürger der verheerende Eindruck, dass es um übertriebene Bevormundung und schlichtes Abkassieren geht. Genau das gilt es zu verhindern. Es ist daher zu begrüßen, dass sich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) deutlich gegen die Ausweitung der geplanten Zuckersteuer auf zuckerfreie Light- und Zero-Getränke mit anderen Süßungsmitteln ausgesprochen hat. (...) Allein über höhere Preise wird sich eine Verhaltens- und Bewusstseinsänderung aber nicht bewerkstelligen lassen. Es ist daher unabdingbar, dass die zusätzlichen Einnahmen einer Zuckersteuer nicht zweckentfremdet werden, sondern in Prävention, Ernährungsbildung oder eine gesündere Schulverpflegung fließen./yyzz/DP/mis
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