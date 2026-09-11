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11.09.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Berliner SPD-Kandidat Krach
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu Berliner SPD-Kandidat Krach:
"Die Umfragen sehen die SPD in Berlin seit Wochen hinten. Und ein Schlussspurt ist nun so gut wie ausgeschlossen. Viele Menschen in Berlin und im Rest von Deutschland lernen Steffen Krach gerade kennen. Heißt auch: Viele Menschen lernen ihn nun als den Mann kennen, gegen den wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft hat damit deutlich Einfluss auf diese Wahl genommen. Man kann nur hoffen, dass sie dafür triftige Gründe hat, alles andere wäre unverantwortlich. [...] Für die SPD-Chefs hingegen könnte der Skandal entlastend wirken. Sollten die Genossen in Berlin abstürzen, könnten Lars Klingbeil und Bärbel Bas die Verantwortung von sich weisen. Sie haben viel falsch gemacht. Aber für die Verhältnisse im Berliner Landesverband und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft können sie nun wirklich nichts."/yyzz/DP/men
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