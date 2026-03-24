Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu FDP

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu FDP:

"Die Liberalen stolpern durch Machtkämpfe und sind weiterhin damit beschäftigt, sich selbst zu zerlegen. Der neueste Streich: Die Parteispitze um Christian Dürr zieht nach den desaströsen Landtagswahlen und internem Druck die Showkarte "Rücktritt". Klingt dramatisch. Aber: Schon auf dem Parteitag im Mai will Dürr wiedergewählt werden. Deutschland braucht dringend eine liberale Partei mit Biss, Mut und Ideen. Die FDP aber braucht erstmal eine Therapie. Schade."/DP/jha