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24.03.2026 05:36:39
Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu FDP
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu FDP:
"Die Liberalen stolpern durch Machtkämpfe und sind weiterhin damit beschäftigt, sich selbst zu zerlegen. Der neueste Streich: Die Parteispitze um Christian Dürr zieht nach den desaströsen Landtagswahlen und internem Druck die Showkarte "Rücktritt". Klingt dramatisch. Aber: Schon auf dem Parteitag im Mai will Dürr wiedergewählt werden. Deutschland braucht dringend eine liberale Partei mit Biss, Mut und Ideen. Die FDP aber braucht erstmal eine Therapie. Schade."/DP/jha
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