Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Reform der Steuerklassen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu Reform der Steuerklassen:

"Die Koalition will mit dem Plan, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen, auch den Arbeitskräftemangel bekämpfen. Ob die Reform, die erst 2030 und damit reichlich spät greift, dazu führt, dass mehr Frauen in den Job zurückkehren oder ihre Arbeitszeit erhöhen, ist jedoch fraglich. Wichtiger als etwas geringere monatliche Steuern sind bessere Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Außerdem zählt, was am Monats- und Jahresende unterm Strich steht. Und das hängt auch stark davon ab, wie sich die Beiträge zur Sozialversicherung entwickeln und inwiefern mit Blick auf die Inflation die Löhne steigen. Es geht ums Netto und um die Kaufkraft jedes Einzelnen. Kurzum: Die Steuerpläne der Regierung sind nur ein Mosaikstein von vielen."/yyzz/DP/he